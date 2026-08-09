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शिक्षकों को दी गई नवाचार आधारित शिक्षण की जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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फोटो 9-कार्यशाला में प्रशिक्षण देते बीईओ आनंद कुमार द्विवेदी।फोटो 19-प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद शिक्षक-शिक्षिकाएं।-ग्लोबल एजुकेशन सेंटर में एफएलएन

शिक्षकों को दी गई नवाचार आधारित शिक्षण की जानकारी

छिबरामऊ, संवाददाता। नगर के फर्रुखाबाद रोड स्थित ग्लोबल एजुकेशन सेंटर में शुक्रवार को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी (एफएलएन) प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी आनंद कुमार द्विवेदी ने किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की क्षमता वृद्धि कर बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं गणितीय कौशल को सुदृढ़ बनाना है। उद्घाटन अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि एफएलएन नई शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण आधार है। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मजबूत होगी तो उनका भविष्य भी बेहतर बनेगा। उन्होंने शिक्षकों से प्रशिक्षण में सीखी गई विधियों को कक्षा शिक्षण में प्रभावी ढंग से लागू करने का आवाहन किया।

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प्रशिक्षण में प्रमुख संदर्भ दाताओं के रूप में राजेश गौतम, अर्चना चतुर्वेदी, योगेश यादव, अच्युत त्रिपाठी, सुशील दुबे, हेमंत कुमार एवं अमन दुबे ने शिक्षकों को गतिविधि आधारित शिक्षण, मूल्यांकन तकनीकों, डिजिटल टूल्स तथा एफएलएन की नवीनतम शिक्षण पद्धतियों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान व्यावहारिक सत्र, समूह गतिविधियां और केस स्टडी के माध्यम से शिक्षकों को दक्ष बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में ग्लोबल एजुकेशन सेंटर का स्टाफ एवं बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि प्रशिक्षण कई दिनों तक चलेगा। शिक्षा विभाग के निर्देशन में आयोजित यह कार्यक्रम जिले के विद्यालयों में एफएलएन के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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