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पांच दिवसीय प्रशिक्षण में शिक्षकों को गुणवत्ता पूर्ण देने पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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बीआरसी पौली के उच्च प्राथमिक विद्यालय में पांच दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि अरुण प्रताप सिंह द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में शिक्षक बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान को सरल विधि से सिखाने पर ध्यान देंगे। सौन्यशिक्षकों ने अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण में शिक्षकों को गुणवत्ता पूर्ण देने पर जोर

पौली, हिन्दुस्तान संवाद। बीआरसी पौली के उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभागार में बुधवार को पांच दिवसीय एफएलएन (फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी) प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। मुख्य अतिथि खंड शिक्षाधिकारी अरुण प्रताप सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर मलयार्पण व दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की।

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प्रशिक्षण का उद्देश्य

प्रशिक्षण में शिक्षकों को बीईओ अरुण प्रताप सिंह ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक बहुत ही योग्य व कुशल हैं। बच्चों के बीच बुनियादी साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान को सरल विधि से कैसे परोसना है, इसी को समझाना है। गुरुजन प्रशिक्षण लेने के बाद विद्यालय पर जा कर बच्चों के बीच शिक्षण विधियों में इसका उपयोग करें। जिससे बच्चों को सीखने मे सुलभता मिले। इस प्रशिक्षण से बुनियादी भाषा व गणित में दक्षता को हासिल करने में आसानी होगी। शिक्षण के दौरान टीएलएम व गतिविधि का उपयोग अवश्य करें।

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संदर्भदाता और चर्चा

संदर्भदाता व एआरपी रुदल प्रसाद, मनीराम मौर्य, राकेश कुमार, संजीव कुमार व केआरपी राणा प्रताप यादव ने प्रतिभागियों को संदर्शिका आधारित भाषा-गणित, एनसीईआरटी की नवीन पाठ पुस्तकों में हुए परिवर्तन एवं उनके दृष्टिकोण पर चर्चा, गणित विषय की अवधारणा व संख्यात्मक ज्ञान, वीणा पाठ पुस्तक के अभ्यास कार्यों पर चर्चा व फीडबैक सहित सभी अन्य माड्यूलों के बारे में विस्तार से चर्चा कर टीएलएम का निर्माण व उपयोग के बारे में बताया गया। पहले बैच के प्रशिक्षण में सौ शिक्षकों ने प्रतिभाग किया।

प्रतिभागियों की सूची

प्रशिक्षण में राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक विनोद पांडेय, आदर्श मणि त्रिपाठी, भोलेंद्र नाथ, विपिन कुमार, महेंद्र यादव, दुर्गा यादव, आशीष तिवारी, अमित सिंह, पराग सिंह, शिवम, कमलेश, नितेश, धर्मेंद्र, इस्तेखार, अनिल यादव, शिव बचन, राममोहन शुक्ला, नित्यानंद, घनश्याम चौधरी, राहुल पांडेय, दीपक, मीना, पुष्पकली, रत्ना पांडेय, रूबी, रुपाली वर्मा, कुंदन यादव सहित तमाम शिक्षक व शिक्षा मित्र उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एफएलएन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ कब हुआ?
एफएलएन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ बुधवार को हुआ।
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