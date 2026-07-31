दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापना को लेकर शुरू हुआ फाउंडेशन कार्य
सिमडेगा में, हेरिटेज सेंटर परिसर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित करने के लिए शनिवार को फाउंडेशन कार्य शुरू किया गया। झामुमो के शफीक खान ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा झारखंड की अस्मिता और सामाजिक न्याय का प्रतीक बनेगी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी।
सिमडेगा, प्रतिनिधि। हेरिटेज सेंटर परिसर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापना के लिए शनिवार को फाउंडेशन निर्माण कार्य शुरू किया गया। कार्य का निरीक्षण झामुमो केंद्रीय सचिव शफीक खान ने किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य पूरा कराने का आग्रह किया। शफीक खान ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन केवल एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि झारखंड की अस्मिता, आदिवासी-मूलवासी अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। उनकी प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को राज्य निर्माण के संघर्ष और उनके योगदान की याद दिलाएगी। यह स्थल लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा।
उन्होंने कहा कि प्रतिमा का निर्माण सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराया जाएगा, ताकि यह झारखंड के गौरव और संघर्ष की पहचान बन सके। मौके पर स्पेशल डिवीजन के अभियंता पंकज देव, कलीमुद्दीन अंसारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
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