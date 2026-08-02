दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर फॉर्च्यूनर की टक्कर से दो कांवड़िये गंभीर रूप से घायल
बड़ौत में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर की टक्कर से दो कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा सुबह 5 बजे हिलवाड़ी गांव के पास हुआ। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया और आरोपी चालक फरार हो गया। एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध है।
बड़ौत। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर रविवार को तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर की टक्कर से दिल्ली नजफगढ़ के दो कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को दिल्ली के अस्पताल भर्ती कराया। वहीं हादसे के बाद आरोपी चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया हैं। हादसा बड़ौत क्षेत्र के हिलवाड़ी गांव के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर रविवार सुबह 5 बजे के करीब हुआ। दिल्ली के नजफगढ़ निवासी सात कांवड़िए पैदल हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे थे। ये अपने साथ भगवान शिव की बड़ी प्रतिमा की झांकीनुमा कांवड़ लिए हुए थे। इसी दौरान पीछे से आई फॉर्च्यूनर गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दो कांवड़िये गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य कांवड़ियों को भी मामूली चोट आई। गंभीर रूप सें घायल योगेश व मोनू को दिल्ली भेजा गया, जबकि दिनेश, विकास, आकाश, मोनू कुमार व अमित को उपचार दिलवाया गया। टक्कर से कांवड़ भी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर हिलवाड़ी गांव के स्थानीय लोग भी एक्सप्रेस-वे पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची बड़ौत कोतवाली पुलिस ने घायलों को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने फॉर्च्यूनर को कब्जे में ले लिया।
उल्लेखनीय है कि एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध
के बावजूद कुछ श्रद्धालु पैदल यात्रा कर रहे है। इस संबंध में कोतवाल दीक्षित त्यागी का कहना है कि अभी कोई तहरीर नहीं आई है।
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एक्सप्रेसवे पर कैसे पहुंच गए कांवड़ियां?
बड़ौत। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर किसी भी तरह की कांवड़, पैदल यात्रा को प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए बिजरौल रोड इंटरचेंज पर एनएचएआई द्वारा संकेतक बोर्ड भी लगाया गया है। कांवड़ यात्रा के शुरुआत में ही निर्देशित भी कर दिया गया था कि किसी तरह की कांवड़ दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर नहीं चलेगी।
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