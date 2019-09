राम जेठमलानी का निधन: पीएम मोदी ने पुरानी फोटो ट्वीट कर, कही ये बात

जाने माने वकील राम जेठमलानी का रविवार को निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। उनके पुत्र महेश जेठमलानी ने बताया कि जेठमलानी ने नयी दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास में सुबह पौने आठ बजे अंतिम सांस ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने जेठमलानी के साथ एक फोटो शेयर करके कहा है कि उनके निधन से भारत ने एक असाधारण वकील और प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति को खो दिया है, जिन्होंने न्यायालय और संसद दोनों में समृद्ध योगदान दिया है। वह मजाकिया, साहसी और कभी भी किसी भी विषय पर साहसपूर्वक व्यक्त करने से नहीं कतराते थे।

- कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उनके परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

- राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट कर कहा, पूर्व केंद्रीयमंत्री और एक अनुभवी वकील रामजेठमलानी के निधन से दुखी हूं। वह अपनी विशिष्ट वाक्पटुता के साथ सार्वजनिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए जाने जाते थे। राष्ट्र ने एक प्रतिष्ठित वकील खो दिया है।

- उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए रविवार को कहा कि देश ने एक बड़े बुद्धिजीवी और देशभक्त को खो दिया है। जेठमलानी का रविवार को निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने ट्वीट किया, ''श्री राम जेठमलानी के निधन का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। .... भारत के बेहतरीन बुद्धिजीवी। उनके निधन से भारत ने एक विशिष्ट न्यायविद, एक बड़े बुद्धिजीवी और एक देशभक्त को खो दिया जो अंतिम सांस तक सक्रिय रहे।

- पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट पर कहा है कि राम जेठमलानी जी के सबसे अच्छे पहलुओं में से एक उनके मन की बात कहने की क्षमता थी और उसने बिना किसी डर के ऐसा किया। आपातकाल के दिनों के दौरान उनकी स्वतंत्रता और सार्वजनिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई को याद किया जाएगा। जरूरतमंदों की मदद करना उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा था।

- मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे राम जेठमलानी जी के साथ बातचीत करने के कई अवसर मिले। इन दुखद क्षणों में उनके परिवार, दोस्तों और कई प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। वह यहां नहीं हो सकता है लेकिन उसके अग्रणी काम पर रहेगा! शांति।

- होम मिनिस्टर अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि भारत के वयोवृद्ध वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी जी के निधन के बारे में जानकर गहरी पीड़ा हुई। हमने न केवल एक प्रतिष्ठित वकील को खोया बल्कि एक महान व्यक्तित्व वाला शख्स भी खोया।

- होम मिनिस्टर अमित शाह ने घर जाकर दी श्रद्धांजलि

Delhi: Union Home Minister Amit Shah pays last respects to veteran lawyer and former Union Minister Ram Jethmalani at the latter's residence. Ram Jethmalani passed away this morning at the age of 95. pic.twitter.com/HCKoXZOplS