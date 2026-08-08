हिंसा मामलों में टीएमसी के पूर्व विधायक गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि उत्तर 24 परगना जिले में चुनाव के बाद हिंसा के आरोप में टीएमसी के पूर्व विधायक सनत डे को गिरफ्तार किया गया है। उन पर 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद जबरन वसूली और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप हैं। श्रम मंत्री अर्जुन सिंह ने कड़ी सज़ा की मांग की है।
पुलिस ने शनिवार को बताया कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में चुनाव के बाद हुई हिंसा के आरोपों में टीएमसी के पूर्व विधायक सनत डे को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि नैहाटी के पूर्व विधायक डे को शुक्रवार रात दत्तापुकुर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि उन पर 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद जबरन वसूली, जमीन हड़पने और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले करने के आरोप हैं। डे ने 2024 में हुए उपचुनाव में नैहाटी सीट जीती थी, यह सीट पार्थ भौमिक के लोकसभा के लिए बैरकपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने के बाद खाली हुई थी।
राज्य के श्रम मंत्री अर्जुन सिंह ने डे के लिए कड़ी सज़ा की मांग की और आरोप लगाया कि नैहाटी के लोग उनके द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए उन्हें माफ़ नहीं करेंगे।
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