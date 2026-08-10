छात्र सिद्धार्थ का असिस्टेंट कमांडेंट पद पर चयन
सिद्धार्थ राजछात्र सिद्धार्थ का असिस्टेंट कमांडेंट पद पर चयन से स्कूल में खुशीसन व दृढ़ संकल्प से यह उपलब्धि हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। वि
लखीमपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज के पूर्व छात्र सिद्धार्थ राज ने यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा पास कर ली। सिद्धार्थ का चयन असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हुआ है। इसकी जानकारी होते ही स्कूल प्रशासन ने खुशी जताई और सिद्धार्थ व परिवार को बधाई दी। प्रधानाचार्य ने बताया कि सिद्धार्थ राज ने अपनी मेहनत, लगन, अनुशासन व दृढ़ संकल्प से यह उपलब्धि हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय परिवार ने सिद्धार्थ राज को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।
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