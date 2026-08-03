रजनीश सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की
प्रयागराज में, पूर्व छात्र नेता एडवोकेट रजनीश सिंह रिशु ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने शंकर लाल स्मारक सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस में शामिल होने की औपचारिकता पूरी की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें सदस्यता प्रमाण पत्र दिया।
प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता एडवोकेट रजनीश सिंह रिशु ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। शंकर लाल स्मारक सभागार में रविवार दोपहर कांग्रेस के कार्यक्रम की बैठक के दौरान रिशु कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें प्रभारी महासचिव राजेंद्र पाल गौतम ने पार्टी की पट्टी पहनाई एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें सदस्यता प्रमाण पत्र दिया।
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