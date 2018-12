रिजर्व बैंक के नए गवर्नर शक्तिकांत दास ने संभाला कार्यभार, उर्जित पटेल का लेंगे स्थान

आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास(Shaktikanth Das) ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) के गवर्नर का पदभार संभाला। वह उर्जित पटेल(Urjit Patel) का स्थान लेंगे। पटेल ने सोमवार को निजी कारणों का हवाला देते हए अपने पद से अचानक से इस्तीफा दे दिया था। वह 1990 के बाद पहले ऐसे आरबीआई गवर्नर हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा दिया है। हाल में पटेल और सरकार के बीच आरबीआई की स्वायत्ता के मुद्दे पर काफी तनाव देखा गया था। दास ने एक ट्वीट कर कहा, ''भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की जिम्मेदारी संभाली। आप सभी का शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।

Assumed charge as Governor, Reserve Bank of India. Thank you each and everyone for your good wishes.