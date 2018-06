पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी AIIMS में भर्ती, बीजेपी ने दी जानकारी

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सोमवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रुटीन चेकअप के लिए वाजपेयी एम्स में भर्ती किए गए हैं। वह एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया की निगरानी में रहेंगे।

भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह जानकारी दी गयी है। बयान में कहा गया है कि डॉक्टरों की सलाह पर पूर्व प्रधानमंत्री को एम्स में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी एम्स प्रशासन से इसकी पुष्टि होनी बाकी है।

Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee admitted to All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS). He has been admitted for routine check-up and investigations. He will be under the supervision of Dr. Randeep Guleria, Director, AIIMS. https://t.co/SxB7d9Tp3b