हृदय स्पर्श करता है रामकृष्ण मिशन का सेवाभाव और विकास : कोविंद

सेवाश्रम पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति ने मंदिर में ध्यान लगाने के बाद कहा ‘यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा सकारात्मकहृदय स्पर्श करता है रामकृष्ण मिशन का सेवाभाव औ

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को सपरिवार रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल पहुंचे। जहां सेवाश्रम के साधुओं ने उनका अभिनंदन पुष्पगुच्छ, माल्यार्पण और उत्तरीय ओढ़ाकर किया। इस दौरान अस्पताल का चिकित्सकीय स्टाफ भी मौजूद रहा। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति धर्मनगरी में तीन दिवसीय प्रवास पर आए हुए हैं।

सेवाश्रम में पूजा पूर्व राष्ट्रपति सेवाश्रम में तय कार्यक्रय के अनुसार सुबह 10:40 बजे प्रवेश करते ही विवेकानंद मण्डपम में युगपुरुष स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि दी। इसके बाद वे सेवाश्रम परिसर स्थित मंदिर में पहुंचे। जहां उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव की प्रतिमा के समक्ष पुष्पार्चन एवं पूजन किया। वे यहां लगभग 10 मिनट तक रहे। इस दौरान वे ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। मंदिर से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत ही सकारात्मक है। उनका अंतःकरण यहां बैठकर स्वाभाविक ही ध्यान की ओर अग्रसर हुआ है। इसके बाद वे शारदा ब्लॉक पहुंचे, जिसका उनके द्वारा राष्ट्रपति पद पर आसीन रहते हुए लोकार्पण किया गया था। ब्लॉक का अवलोकन करने के बाद उन्होंने यहां भी स्वामी रामकृष्ण देव, मां शारदा एवं स्वामी विवेकानंद के चित्रपट के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ मौजूद स्टाफ से कहा कि आप सभी लोग एक महान पेशे में हैं, जो सीधे तौर पर मानवता की सेवा से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यहां की 118 वर्षों की सेवा परंपरा और चिकित्सकीय सुविधाओं में निरंतर प्रगति तथा सेवा का भाव हृदय को स्पर्श करता है।

समूह फोटोग्राफी और निरीक्षण उन्होंने आश्रम के साधुओं, संन्यासियों और समस्त स्टाफ के साथ शारदा ब्लॉक के सामने समूह फोटोग्राफी भी कराई। इसके बाद उन्होंने नंदकिशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का बाह्य निरीक्षण भी किया। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सेवाश्रम के सचिव स्वामी सुप्रकाशानंद महाराज, सह सचिव स्वामी कालीकृष्णानंद महाराज द्वारा स्वामी रामकृष्ण देव, मां शारदा एवं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाएं स्मृति स्वरुप भेंट की गईं। इस दौरान कुलदीप महाराज, स्वामी ओजोमयानंद, स्वामी रुद्रनाथानंद, स्वामी देवतानंद, डॉ. थान सिंह तोमर, डॉ. प्रशान्त पाठक, डॉ. गणेश शर्मा, डॉ. सर्वेश गुप्ता सहित नर्सिंग स्टाफ तथा छात्राएं मौजूद रहीं।

उद्घाटन और दर्शन सेवाश्रम अस्पताल का जायजा लेने के बाद वह रुकमणि विहार पहुंचे जहां वृंदावन सिग्नेचर धाम का उद्घाटन किया। यहां से उनका काफिला धानुका आश्रम पहुंचा, जहां उन्होंने परिजनों के साथ रामकथा का श्रवण किया। शाम को उन्होंने इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण-बलराम के दर्शन किए। मंदिर के पीआरओ रविलोचन दास ने उनको मंदिर, सेवा-पूजा और इस्कॉन द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी।