पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को यूरीन इंफेक्शन, थोड़ी देर में एम्स जारी करेगा मेडिकल बुलेटिन 

पूर्व प्रधानमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को नियमित जांच के लिए सोमवार को एम्स में भर्ती कराया गया है। वाजपेयी का हाल जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता एम्स पहुंचे। 93 वर्षीय वाजपेयी की हालत स्थिर बताई जा रही है। थोड़ी देर में उनका मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। जिसके बाद उन्हें आज (मंगलवार) एम्स से वापस घर लाया जाएगा।

एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम वाजपेयी का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। रात 8 बजे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी एम्स में 50 मिनट तक रुके और डॉक्टरों से पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi with family of Atal Bihari Vajpayee, during his visit to the former Prime Minister at AIIMS (All India Institutes of Medical Sciences), yesterday. Atal Bihari Vajpayee is undergoing treatment for urinary tract infection at the hospital pic.twitter.com/AXDL5k0HbZ