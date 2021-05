मुंबई आतंकी हमले के खिलाफ अभियान को लीड करने वाले NSG के पूर्व चीफ जेके दत्त का निधन

साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के दौरान कमांडो का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के पूर्व महानिदेशक जे के दत्त का कोविड-19 संबंधी जटिलताओं के कारण बुधवार को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे।

उनके परिवार के सूत्रों ने बताया कि सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी दत्त का ऑक्सीजन का स्तर गिरना शुरू हो गया था, जिसके बाद उन्हें 14 अप्रैल को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका आज अपराह्न साढ़े तीन बजे निधन हो गया।

Sh Jyoti Krishan Dutt IPS ,former DG NSG ( Aug 2006- Feb 2009) passed away today on 19th May at Gurugram. NSG condoles the sad and untimely demise of former DG and remembers his distinguished service to the Nation . pic.twitter.com/qhBj4JnjwB