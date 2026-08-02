हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकले 50 से ज्यादा पूर्व मुस्लिम, भव्य स्वागत हुआ

नाम बदले, पहचान बदली और अब हाथों में कांवड़ लेकर महादेव की भक्ति में कदम बढ़ा रहे है सैकड़ों पूर्व मुस्लिम। हरिद्वार से निकली 50 से अधिक पूर्व मुस्लिम कांवड़ियों की टोली इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कभी शहजाद के नाम से पहचाने जाने वाले युवक अब शंकर नाम से कांवड़ लेकर चल रहे हैं, जबकि सरफराज ने अपना नाम राजन रख लिया है। उनके साथ उनकी पत्नी रजिया उर्फ सावित्री भी कांवड़ यात्रा में शामिल हैं। सरधना पहुंचने पर जगह-जगह लोगों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। ‘हिंदुस्तान’ से विशेष बातचीत में शहजाद उर्फ शंकर ने बताया कि वह अब सनातन धर्म को अपना चुके हैं। महादेव के प्रति आस्था के चलते वह कांवड़ लेकर यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी रजिया उर्फ सावित्री भी शिवभक्ति में शामिल हैं। वहीं सरफराज उर्फ राजन भी कांवड़ लेकर उनके साथ चल रहे हैं। सरफराज मूल रूप से बिजनौर के रहने वाले है। जोकि इस तीन दिवसीय कांवड़ यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। सरफराज ने बताया कि उन्होंने 2025 में धर्म परिवर्तन कर लिया था। अब उनकी आस्था सनातन धर्म में है। धर, शहजाद उर्फ शंकर ने बताया कि वह बीती अप्रैल माह में अपने पूरे परिवार यानी पत्नी व तीन बच्चों के साथ इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापस हुआ है। उसने कहा कि उसकी व उसके परिवार की भोलेनाथ में आस्था है। जिसके चलते वह कांवड़ लेकर आ रहा है。