हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकले 50 से ज्यादा पूर्व मुस्लिम, भव्य स्वागत हुआ
सैकड़ों पूर्व मुस्लिम कांवड़ियों ने हरिद्वार से कांवड़ यात्रा शुरू की। शहजाद, जिसे अब शंकर कहा जाता है, और सरफराज, जो राजन बन गए हैं, धर्म परिवर्तन के बाद महादेव की भक्ति कर रहे हैं। यात्रा 1 अगस्त को हरकी पैड़ी से शुरू हुई और गाजियाबाद स्थित दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर पर समाप्त होगी।
नाम बदले, पहचान बदली और अब हाथों में कांवड़ लेकर महादेव की भक्ति में कदम बढ़ा रहे है सैकड़ों पूर्व मुस्लिम। हरिद्वार से निकली 50 से अधिक पूर्व मुस्लिम कांवड़ियों की टोली इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कभी शहजाद के नाम से पहचाने जाने वाले युवक अब शंकर नाम से कांवड़ लेकर चल रहे हैं, जबकि सरफराज ने अपना नाम राजन रख लिया है। उनके साथ उनकी पत्नी रजिया उर्फ सावित्री भी कांवड़ यात्रा में शामिल हैं। सरधना पहुंचने पर जगह-जगह लोगों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। ‘हिंदुस्तान’ से विशेष बातचीत में शहजाद उर्फ शंकर ने बताया कि वह अब सनातन धर्म को अपना चुके हैं। महादेव के प्रति आस्था के चलते वह कांवड़ लेकर यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी रजिया उर्फ सावित्री भी शिवभक्ति में शामिल हैं। वहीं सरफराज उर्फ राजन भी कांवड़ लेकर उनके साथ चल रहे हैं। सरफराज मूल रूप से बिजनौर के रहने वाले है। जोकि इस तीन दिवसीय कांवड़ यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। सरफराज ने बताया कि उन्होंने 2025 में धर्म परिवर्तन कर लिया था। अब उनकी आस्था सनातन धर्म में है। धर, शहजाद उर्फ शंकर ने बताया कि वह बीती अप्रैल माह में अपने पूरे परिवार यानी पत्नी व तीन बच्चों के साथ इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापस हुआ है। उसने कहा कि उसकी व उसके परिवार की भोलेनाथ में आस्था है। जिसके चलते वह कांवड़ लेकर आ रहा है。
हरकी पैड़ी से शुरू हुई यात्रा
पूर्व मुस्लिम कांवड़ियों की यह तीन दिवसीय यात्रा एक अगस्त को हरिद्वार की हरकी पैड़ी से शुरू हुई। बिजनौर सोशल एक्टिस्ट सरफराज उर्फ इमरोज आलम उर्फ राजन के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में 50 से अधिक कांवड़िये शामिल हैं। कांवड़िये हरिद्वार से गंगाजल लेकर गाजियाबाद स्थित दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। यात्रा का समापन मंदिर में जलाभिषेक के साथ होगा।
सरधना में उमड़ा स्वागत का उत्साह
पूर्व मुस्लिम कांवड़ियों का जत्था रविवार दोपहर को जब सरधना क्षेत्र में पहुंचा तो लोगों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। भगवा वस्त्रों में कांवड़ लेकर चल रहे पूर्व मुस्लिम कांवड़ियों के जत्थे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। ‘हर-हर महादेव’ और ‘बम-बम भोले’ के जयकारों से कांवड़ मार्ग गूंजता रहा।
प्रश्न और उत्तर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें