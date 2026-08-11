पूर्व सांसद प्रतिनिधि ने सीएम को सौंपे मांग पत्र
जसपुर के पूर्व सांसद प्रतिनिधि शीतल जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर विकास से जुड़ी मांगपत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर शीघ्र कार्य करने का आश्वासन दिया और अधिकारियों को विकास योजनाओं को पारदर्शिता से लागू करने के निर्देश दिए।
जसपुर। पूर्व सांसद प्रतिनिधि शीतल जोशी ने देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने जसपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर मांगपत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर शीघ्र कार्य कराने का भरोसा दिलाया। मंगलवार को देहरादून से लौटे शीतल जोशी ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं और चौमुखी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें आश्वस्त किया कि जसपुर क्षेत्र की सभी प्राथमिकताओं पर शीघ्र कार्य शुरू कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्र में संचालित जनकल्याणकारी और विकासपरक योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ धरातल पर लागू करने के निर्देश भी दिए हैं।
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