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शिक्षा मंत्री से मिले पूर्व सांसद दद्दन मिश्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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श्रावस्ती के पूर्व सांसद दद्दन मिश्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और क्षेत्र में विशेष विद्यालयों की स्थापना की मांग की। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा में गुणवत्ता की आवश्यकताओं को भी उठाया। शिक्षा मंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया।

शिक्षा मंत्री से मिले पूर्व सांसद दद्दन मिश्र

श्रावस्ती,संवाददाता। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद दद्दन मिश्र ने शुक्रवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर क्षेत्र में विशेष विद्यालयों की स्थापना की मांग किया।हाल ही में परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से पेपर लीक पर बनाए गए सख्त कानून तथा केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। पूर्व सांसद ने प्रहलाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का दायित्व संभालने पर शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में देश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता व पारदर्शिता को और मजबूती मिलेगी।

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इस दौरान दद्दन मिश्र ने लोक सभा के दोनों आकांक्षी जनपदों बलरामपुर और श्रावस्ती की शैक्षिक आवश्यकताओं का भी मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि दोनों जिले शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी विशेष ध्यान के पात्र हैं। यहां के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विशेष प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके। उन्होंने शिक्षा मंत्री से दोनों जनपदों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त शिक्षण संस्थानों की स्थापना, तकनीकी एवं कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने तथा छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पूर्व सांसद की बातों को गंभीरता से सुना और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए आश्वस्त किया कि आकांक्षी जिलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुझावों पर विचार किया जाएगा।

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