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विशेष विद्यालयों की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले पूर्व सांसद दद्दन मिश्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद दद्दन मिश्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और बलरामपुर तथा श्रावस्ती में विशेष विद्यालय स्थापित करने की मांग रखी। उन्होंने पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार की पहल की सराहना की और शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए।

विशेष विद्यालयों की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले पूर्व सांसद दद्दन मिश्र

बलरामपुर, संवाददाता। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद दद्दन मिश्र ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने बलरामपुर और श्रावस्ती जैसे आकांक्षी जिलों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त विशेष विद्यालय स्थापित करने की मांग उठाई। पूर्व सांसद ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पेपर लीक रोकने संबंधी बनाए गए सख्त कानून और उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए शिक्षा मंत्री का आभार जताया। साथ ही उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का दायित्व संभालने पर शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में देश की शिक्षा व्यवस्था और अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी बनेगी।

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पूर्व सांसद दद्दन मिश्र ने कहा कि बलरामपुर और श्रावस्ती शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान के पात्र हैं। यहां के ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को बेहतर शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को विशेष विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। उन्होंने तकनीकी एवं कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ छात्रों के लिए आधुनिक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने की भी मांग की। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पूर्व सांसद के सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए आकांक्षी जिलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने को लेकर आवश्यक पहल और सुझावों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।

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