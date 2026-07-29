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आचार संहिता उल्लंघन में पूर्व विधायक ताहिर की जमानत मंजूर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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फर्रुखाबाद में पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जमानत मिल गई है। यह मामला 2024 के चुनावों के दौरान उनके द्वारा कानून का उल्लंघन करने को लेकर दर्ज किया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

आचार संहिता उल्लंघन में पूर्व विधायक ताहिर की जमानत मंजूर

फर्रुखाबाद, संवाददाता। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिददीकी की जमानत मंजूर कर ली हे। उनके खिलाफ वर्ष 2024 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। तत्कालीन फतेहगढ कोतवाली के उपनिरीक्षक मिथलेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 24 अप्रैल को लोकसभा सामान्य निर्वाचन में नामांकन डयूटी कलेक्ट्रेट पर लगी थी। दोपहर में एक से दो बजे के मध्य पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी अपने 40-50 समर्थकों के साथ मिलेट्री चौराहे की ओर से कलेक्ट्रेट के मेन गेट की तरफ आ रहे थे। जिन्हें देखने के बाद आगे बढ़कर अन्य पुलिस बल के साथ रोकने का प्रयास किया गया लेकिन यह लोग नही माने और मना करने के बाद भी कलेक्ट्रेट के मेनगेट के पास तक आ गये जिन्हें बाद में पुलिस ने चेतावनी देते हुये शक्ति का प्रयोग करते हुए हटा दिया।

जबकि आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है और इसमें मात्र तीन वाहन मय प्रत्याशी के और प्रत्येक गाड़ी में 5-5 व्यक्ति कुल 15 व्यक्ति ही कलेक्ट्रेट में मेन गेट पर आने की अनुमति है। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद़्दीकी हाजिर आये और अपनी जमानत याचिका दखिल की । अदालत ने जमानत मंजूर कर ली है।

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