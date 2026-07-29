आचार संहिता उल्लंघन में पूर्व विधायक ताहिर की जमानत मंजूर

फर्रुखाबाद, संवाददाता। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिददीकी की जमानत मंजूर कर ली हे। उनके खिलाफ वर्ष 2024 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। तत्कालीन फतेहगढ कोतवाली के उपनिरीक्षक मिथलेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 24 अप्रैल को लोकसभा सामान्य निर्वाचन में नामांकन डयूटी कलेक्ट्रेट पर लगी थी। दोपहर में एक से दो बजे के मध्य पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी अपने 40-50 समर्थकों के साथ मिलेट्री चौराहे की ओर से कलेक्ट्रेट के मेन गेट की तरफ आ रहे थे। जिन्हें देखने के बाद आगे बढ़कर अन्य पुलिस बल के साथ रोकने का प्रयास किया गया लेकिन यह लोग नही माने और मना करने के बाद भी कलेक्ट्रेट के मेनगेट के पास तक आ गये जिन्हें बाद में पुलिस ने चेतावनी देते हुये शक्ति का प्रयोग करते हुए हटा दिया।