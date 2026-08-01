शादी का झांसा देकर यौन शोषण, पूर्व विधायक पर मुकदमा

हैदराबाद, एजेंसी। शादी का झांसा देकर एक महिला से यौन शोषण के आरोप में बीआरएस के पूर्व विधायक रेगा कांथा राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 22 वर्षीय महिला ने 26 जुलाई को इस संबंध में शिकायत की थी। इसमें उसने बताया कि वह 2022 में राव से एक साक्षात्कार के सिलसिले में मिली थी, जब वह 18 साल की थी और मीडिया में काम कर रही थी। उसने आरोप लगाया कि राव ने उसे सोशल मीडिया चैनल बनाने के लिए बुलाया था, लेकिन शादी का वादा कर उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। महिला का आरोप है कि कुछ समय बाद राव ने उसकी निजी तस्वीरें ले ली और जब उसने मिलने से इनकार किया तो उसे ब्लैकमेल किया गया।