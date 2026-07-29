पूर्व विधायक चंदन राम को पितृशोक, जताया शोक
पूर्व विधायक चंदन राम को पितृशोक, जताया शोक पूर्व विधायक चंदन राम को पितृशोक, जताया शोक पूर्व विधायक चंदन राम को पितृशोक, जताया शोक
खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के अलौली विधानसभा के पूर्व विधायक चंदन राम के पिता अर्जुन राम का बुधवार को पटना स्थित एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके निधन पर जदयू जिलाध्यक्ष अनुराधा कुमारी कुशवाहा, जदयू नेता पंकज कुमार पटेल, जिला प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री, जिला उपाध्यक्ष रामविलास महतो, प्रमोद कुमार सिंह, लोहा सिंह, चन्दन कुमारी, निर्मला कुमारी, प्रभाकर चौधरी 'मंटून', धर्मेंद्र महतो, जयप्रकाश मौर्य, शहाब उद्दीन, फिरदोस आलम, डॉ. धीरेंद्र कुमार यादव, रामप्रकाश सिंह, कमल कुमार पटेल, अंगद कुमार एवं कमल किशोर पटेल आदि ने शोक जताया है।
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