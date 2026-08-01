पूर्व मंत्री मंजू वर्मा व उसके पति को सात साल की सश्रम की सजा

पेज वन लीड... सीबीआई टीम की छापेमारी में 50 गोलियां हुई थी बरामद बालिका गृहकांड के उद्भेदन के बाद सीबीआई ने की थी छा

बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट के एडीजे -दो व स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में शनिवार को पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा व उसके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट मामले में सजा के बिंदु पर न्यायाधीश बृजेश कुमार सिंह ने सुनवाई की।

सुनवाई का विवरण पूर्व विधायक के बचाव में अधिवक्ता विजय महाराज ने अपना पक्ष रखा। न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह ने बचाव पक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों की गवाही व अन्य साक्ष्य के आधार पर पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा व उसके पति चंद्रशेखर वर्मा को सात साल की सश्रम सजा सुनाने का फैसला सुनाया। एपीपी राम प्रकाश यादव ने बताया कि अंडर सेक्शन 25 (1-A) आर्म्स एक्ट में 1959 में सात साल की सश्रम की सजा सुनाई गयी। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड अलग से लगाया गया।

दंड की प्रकृति दंड की राशि जमा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त जेल होगी। अंडर सेक्शन-26 आर्म्स एक्ट 1959 में पांच साल की सश्रम की सजा सुनाई गयी। अर्थदंड 40 हजार रुपये। दंड की राशि नहीं देने पर 10 माह की अतिरिक्त जेल होगी। दोनों सजा एक साथ चलेगी। जज ने जेल अधीक्षक को पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा है।

सीबीआई की कार्रवाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( सीएबीआई) ने 17 अगस्त 2018 में चेरिया बरियारपुर थाने में आर्म्स एक्ट की प्राथमिक दर्ज कराई थी। आर्म्स एक्ट में सात साल की सजा व 50 हजार रुपये अर्थ दंड सुनाया गया। सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री मंजू वर्मा व उनके पति चंद्र शेखर वर्मा मौजूद थे। एपीपी ने बताया कि इस मामले में सात गवाहों की गवाही करायी गयी। धनबाद से आयी सीबीआई टीम के डीएसपी उमेश कुमार ने 17 अगस्त 2018 को चेरियारियारपुर थाना के अर्जुन टोल स्थित उनके आवास पर छापेमारी की थी। इसमें 50 गोलियां बरामद हुई थी।

गोलियों की बरामदगी सीबीआई ने कमरा संख्या दो में रखे एक बॉक्स से .323 बोर के 18 कारतूस, आठ एमएम बोर के 10 कारतूस, 7.62 बोर के 19 कारतूस व थ्री नट थ्री बोर के छह कारतूस बरामद किए थे। उसके बाद कांड संख्या 143/2018 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें चंद्रशेखर वर्मा की पत्नी मंजू वर्मा (तत्कालीन समजा कल्याण मंत्री) व मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा को नामजद बनाया गया था। वर्तमान में मंजू वर्मा के पुत्र चेरियाबरियारपुर सीट से जदयू के विधायक हैं। रिपोर्टर:मनोज सहनी