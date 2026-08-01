पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को 50 गोलियों की बरामदगी के मामले में एडीजे -दो कोर्ट द्वारा सात साल की सश्रम सजा सुनाई गई। उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया और अर्थदंड के साथ जेल में समय बिताने का आदेश दिया गया।

पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा व उसके पति को सात साल की सश्रम की सजा, भेजे गये जेल

एडीजे -दो एवं स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जज ब्रजेश कुमार सिंह ने सुनाया फैसला 17 अगस्त 2018 को तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री के घर अर्जुन टोल में सीबीआई टीम की छापेमारी में 50 गोलियां हुई थी बरामद बेगूसराय शहर स्थित सिविल कोर्ट के एडीजे -दो एवं स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में शनिवार को पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा व उसके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट मामले में सजा के बिंदु पर जज बृजेश कुमार सिंह ने सुनवाई की।

सुनवाई के विवरण पूर्व विधायक के बचाव में अधिवक्ता विजय महाराज ने बचाव में अपना पक्ष रखा। न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह ने बचाव पक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों की गवाही व अन्य साक्ष्य के आधार पर पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा व उसके पति चंद्रशेखर वर्मा को seven साल की सश्रम सजा सुनाने का फैसला सुनाया। एपीपी राम प्रकाश यादव ने बताया कि अंडर सेक्शन 25 (1-A) आर्म्स एक्ट में 1959 में सात साल की सश्रम की सजा सुनाई गयी।

दंड और स्वास्थ्य जांच साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड अलग से। दंड की राशि जमा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त जेल होगा। अंडर सेक्शन-26 आर्म्स एक्ट 1959 में पांच साल की सश्रम की सजा सुनाई गयी। अर्थदंड 40 हजार रुपये। दंड की राशि नहीं देने पर 10 माह का अतिरिक्त जेल होगा। दोनों सजा एक साथ चलेगी। जज ने जेल अधीक्षक को पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा है।

सीबीआई की कार्रवाई सीबीआई ने वर्ष 2018 में चेरिया बरियारपुर थाने में आर्म्स एक्ट की प्राथमिक दर्ज कराई थी। आर्म्स एक्ट में 7 साल की सजा व 50 हजार रुपये अर्थ दंड सुनाया गया। सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री मंजू वर्मा व उनके पति चंद्र शेखर वर्मा मौजूद थे। एपीपी ने बताया कि इस मामले में सात गवाहों की गवाही करायी गयी। एपीपी ने बताया कि धनबाद से आयी सीबीआई टीम के डीएसपी उमेश कुमार ने 17 अगस्त 2018 को चेरियारियारपुर थाना के अर्जुन टोल स्थित उनके आवास पर छापेमारी की थी। इसमें 50 गोलियां बरामद हुई थी। उसके बाद कांड संख्या 143/2018 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें चंद्रशेखर वर्मा की पत्नी मंजू वर्मा (तत्कालीन समजा कल्याण मंत्री) व मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा को नामजद बनाया गया था。