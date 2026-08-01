सीएम से मेडिकल कॉलेज में एमआरआई सुविधा की मांग
फोटो संख्या 20 लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर साध्वी निरंजन ज्योति ने मेडिकल कालेज में एमआरआई की सुविधा समेत अन्य मांग पत्रों को सौंपा
फतेहपुर। अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह मेडिकल कॉलेज में एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री व अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। पूर्व सांसद ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जनपद के मरीजों को गंभीर बीमारियों की जांच के लिए कानपुर या प्रयागराज भागना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर एमआरआई मशीन उपलब्ध होने से गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और समय पर इलाज संभव हो सकेगा। साध्वी निरंजन ज्योति ने जनपद में सैनिक स्कूल की मांग समेत अन्य विकास कार्यों को लेकर चर्चा की।
उन्होंने मुख्यमंत्री से ब्लाकों की भौगोलिक स्थितियों के कारण आमजन को रही दिक्कतों से भी अवगत कराया और ब्लाकों का परिसीमन कराने की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने जनहित की मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि जिला चिकित्सालय से संबद्ध इस मेडिकल कॉलेज में बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। अन्य मांगों पर विचार करने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है।
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