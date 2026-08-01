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संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन गरिमा के प्रतिकूलः मोहले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी के पूर्व महापौर रामगोपाल मोहले ने संसद परिसर में सपा और कांग्रेस सांसदों के राममंदिर दान मामले पर प्रदर्शन को फूहड़ करार दिया। उन्होंने इसे संसद की गरिमा और साधु संतों का अपमान बताया। मोहले ने लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि इस प्रदर्शन ने हिंदू जनमानस को आहत किया है।

संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन गरिमा के प्रतिकूलः मोहले

वाराणसी। पूर्व महापौर रामगोपाल मोहले ने संसद परिसर में सपा और कांग्रेस सांसदों द्वारा राममंदिर दान मामले को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन को फूहड़ करार देते हुए कहा कि इस तरह की शर्मनाक हरकत न सिर्फ संसद भवन की गरिमा के प्रतिकूल है, बल्कि सनातन धर्म की आस्था और साधु संत समाज का घोर अपमान है। इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा अफसोस तो इस बात पर है कि दोनों दलों के वरिष्ठ नेता भी इस तरह की तमाशेबाजी में खुलेआम शामिल हैं। राहुल गांधी लगातार संसद के भीतर और बाहर अपनी हरकतों से नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को गिरा रहे हैं।

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संसद परिसर में विपक्ष की इस ओछी हरकत से देश का हिन्दू जनमानस और साधु संत बेहद आहत हैं। विपक्ष को उनके तीव्र रोष का निश्चिततौर पर सामना करना होगा। मोहले ने सपा और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए लोकसभा स्पीकर से मांग की है।

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