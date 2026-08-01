संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन गरिमा के प्रतिकूलः मोहले
वाराणसी के पूर्व महापौर रामगोपाल मोहले ने संसद परिसर में सपा और कांग्रेस सांसदों के राममंदिर दान मामले पर प्रदर्शन को फूहड़ करार दिया। उन्होंने इसे संसद की गरिमा और साधु संतों का अपमान बताया। मोहले ने लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि इस प्रदर्शन ने हिंदू जनमानस को आहत किया है।
वाराणसी। पूर्व महापौर रामगोपाल मोहले ने संसद परिसर में सपा और कांग्रेस सांसदों द्वारा राममंदिर दान मामले को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन को फूहड़ करार देते हुए कहा कि इस तरह की शर्मनाक हरकत न सिर्फ संसद भवन की गरिमा के प्रतिकूल है, बल्कि सनातन धर्म की आस्था और साधु संत समाज का घोर अपमान है। इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा अफसोस तो इस बात पर है कि दोनों दलों के वरिष्ठ नेता भी इस तरह की तमाशेबाजी में खुलेआम शामिल हैं। राहुल गांधी लगातार संसद के भीतर और बाहर अपनी हरकतों से नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को गिरा रहे हैं।
संसद परिसर में विपक्ष की इस ओछी हरकत से देश का हिन्दू जनमानस और साधु संत बेहद आहत हैं। विपक्ष को उनके तीव्र रोष का निश्चिततौर पर सामना करना होगा। मोहले ने सपा और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए लोकसभा स्पीकर से मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें