उमाशंकर सिंह को भाई मानती थीं बसपा सुप्रीमो, बांधी थी राखी
बलिया के पूर्व विधायक उमाशंकर सिंह और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच करीबी रिश्ते का जिक्र हुआ है। मायावती ने रक्षा बंधन पर उन्हें राखी बांधकर अपने भाई की तरह मान्यता दी। वे शादी में भी शामिल थीं और लखनऊ में उनकी तबीयत का हाल जानने भी गई थीं।
बलिया। विधायक उमाशंकर सिंह बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद करीब थे। पूर्व मुख्यमंत्री भी उन्हें अपना भाई मानती थीं। रक्षा बंधन पर उन्होंने उमाशंकर सिंह को राखी भी बांधी थी। बेटे और बेटी की शादी में भी बसपा प्रमुख पहुंची थीं और उन्हें आशीर्वाद दिया था। अमेरिका से इलाज कराकर जब उमाशंकर सिंह लखनऊ लौटे थे तो मायावती उनसे मिलने और हाल-चाल जानने लखनऊ स्थित उनके घर भी पहुंची थीं।
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