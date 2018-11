रिश्वतखोरी मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी और उनके करीबी गिरफ्तार

बेल्लारी के खनन कारोबारी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी को 18 करोड़ रूपये की रिश्वतरोखी केस में रविवार को बेंगलुरू में गिरफ्तार किया गया। पोंजी स्कीम चलाने वाले एक शख्स के साथ संभावित संबंध को लेकर रेड्डी के खिलाफ जांच की जा रही है।

सेंट्रल क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी आलोक कुमार ने बताया- “हमने पुख्ता सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला लिया है। हम उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। हम पैसे रिकवर करने जा रहे हैं और उसे निवेशकों को वापस लौटा देंगे।”

We have taken the decision to arrest him on the basis of credible evidence and witnesses statements. We will produce him before the magistrate. We are going to recover the money & give it to the investors: Alok Kumar, Additional CP, Central Crime Branch, #Bengaluru