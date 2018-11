CBI के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर वीवी लक्ष्मीनारायण बनाएंगे राजनीतिक पार्टी

सीबीआई इन दिनों आंतरिक घमासान से जूझ रही है। इसी बीच सीबीआई के पूर्व अफसर ने राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की है। सीबीआई मे पूर्व संयुक्त निदेशक(ज्वाइंट डायरेक्टर) रहे वीवी लक्ष्मीनारायण ने राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की है। इसके बाद राजनेतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले साल वह चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही खबर यह भी हैं कि वीवी लक्ष्मीनारायण को आम आदमी पार्टी, लोकसत्ता और तेलंगाना पीपुल्स पार्टी ने भी जुड़ने के लिए न्योता दिया था, मगर उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर राज्य में चुनाव लड़ने फैसला लिया है।

Hyderabad: Former CBI Joint Director VV Lakshminarayana today announced that he will launch his own political party. pic.twitter.com/oFkS9vWLJN