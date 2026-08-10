Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली सरकार के कानून व न्याय मंत्री से मिले पूर्व झारखंड भाजपा अध्यक्ष 

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

कुजू, निज प्रतिनिधि। झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सह हजारीबाग के पूर्व सांसद डॉ यदुनाथ पांडेय ने रविवार को दिल्ली प्रवास के क्रम में दिल्ली

दिल्ली सरकार के कानून व न्याय मंत्री से मिले पूर्व झारखंड भाजपा अध्यक्ष 

दिल्ली सरकार के कानून व न्याय मंत्री से मिले पूर्व झारखंड भाजपा अध्यक्ष  कुजू, निज प्रतिनिधि।झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सह हजारीबाग के पूर्व सांसद डॉ यदुनाथ पांडेय ने रविवार को दिल्ली प्रवास के क्रम में दिल्ली सरकार के कानून एवं न्याय मंत्री एवं भाजपा नेता कपिल मिश्रा से मिले। इस आत्मीय भेंट में डॉ पांडेय ने मंत्रीजी को कुशलता पूर्वक कार्यशैली को जनहित में संचालित करने पर साधुवाद दिया। साथ ही दिल्ली की जनता के आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए मां भारती की सच्ची सेवा करने की कामना की गई। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक एवं समसामयिक विषयों पर भी सार्थक चर्चा हुई।

ये भी पढ़ें:Purnia News: समाजसेवी को मंत्री दीपक प्रकाश ने दी श्रद्धांजलि

युवा नेतृत्व के रूप में मंत्री कपिल मिश्रा की सक्रियता, ऊर्जा एवं जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। वहीं ईश्वर से कामना की गई कि वे निरंतर जनसेवा के पथ पर आगे बढ़ें और राष्ट्रहित में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। बाद में मंत्री कपिल मिश्रा ने झारखंड प्रदेश के सरकार के क्रिया कलाप के साथ ही पार्टी संगठन के बारे में जानकारी हासिल किया।फोटो कुजू 01 दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा से मुलाकात करते डॉ पांडेय खबर पढ़कर भेजी गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Delhi BJP अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।