दिल्ली सरकार के कानून व न्याय मंत्री से मिले पूर्व झारखंड भाजपा अध्यक्ष
कुजू, निज प्रतिनिधि। झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सह हजारीबाग के पूर्व सांसद डॉ यदुनाथ पांडेय ने रविवार को दिल्ली प्रवास के क्रम में दिल्ली
दिल्ली सरकार के कानून व न्याय मंत्री से मिले पूर्व झारखंड भाजपा अध्यक्ष कुजू, निज प्रतिनिधि।झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सह हजारीबाग के पूर्व सांसद डॉ यदुनाथ पांडेय ने रविवार को दिल्ली प्रवास के क्रम में दिल्ली सरकार के कानून एवं न्याय मंत्री एवं भाजपा नेता कपिल मिश्रा से मिले। इस आत्मीय भेंट में डॉ पांडेय ने मंत्रीजी को कुशलता पूर्वक कार्यशैली को जनहित में संचालित करने पर साधुवाद दिया। साथ ही दिल्ली की जनता के आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए मां भारती की सच्ची सेवा करने की कामना की गई। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक एवं समसामयिक विषयों पर भी सार्थक चर्चा हुई।
युवा नेतृत्व के रूप में मंत्री कपिल मिश्रा की सक्रियता, ऊर्जा एवं जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। वहीं ईश्वर से कामना की गई कि वे निरंतर जनसेवा के पथ पर आगे बढ़ें और राष्ट्रहित में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। बाद में मंत्री कपिल मिश्रा ने झारखंड प्रदेश के सरकार के क्रिया कलाप के साथ ही पार्टी संगठन के बारे में जानकारी हासिल किया।फोटो कुजू 01 दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा से मुलाकात करते डॉ पांडेय खबर पढ़कर भेजी गई है।
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