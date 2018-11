फारूक अब्दुल्ला बोले, कांग्रेस को देना चाहिए था अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देना चाहिए था। उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि मेरा कांग्रेस के खिलाफ एक प्वाइंट है। उन्हें जब अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे स्वास्थ्य में थे, तब उन्हें भारत रत्न देना चाहिए था।

The point that I have against Congress, they should have given Atal Bihari Vajpayee Bharat Ratna when he was in good health & alive: Farooq Abdullah in Delhi (26.11.2018) pic.twitter.com/Wc4KNiueIN