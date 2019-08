दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके गए थे शाह फैसल, HC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

जम्मू-कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष व पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि मामले की अलगी सुनवाई तक केंद्र सरकार जवाब दे। इस मामले अलगी सुनवाई शुक्रवार को होगी।

Shah Faesal,a former bureaucrat has moved a habeas corpus plea in Delhi High Court challenging his recent detention at Delhi airport. Court has sought response from Centre and fixed August 23 as the next date of hearing. (file pic) pic.twitter.com/QbUelVSElT