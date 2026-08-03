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आर्थिक उन्नति ठीक लेकिन खुशहाली जरूरी: आलोक रंजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नोएडा। प्रमुख संवाददाता सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण मानक

आर्थिक उन्नति ठीक लेकिन खुशहाली जरूरी: आलोक रंजन

नोएडा। प्रमुख संवाददाता सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण मानक अवश्य है, लेकिन यह अपने-आप में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिमा, सामाजिक विश्वास, स्थिरता, मानवीय विकास और समग्र खुशहाली को पूरी तरह नहीं दर्शा सकता। उक्त बातें उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव व आईएएस (सेवानिवृत्त) आलोक रंजन ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड जीडीपी: इन परसूट ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस पर सोमवार को डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया स्थित ओम बुक शॉप में पुस्तक हस्ताक्षर एवं पाठक संवाद कार्यक्रमके अंतर्गत एक बातचीत में कही।

पुस्तक पर चर्चा

इस अवसर पर उन्होंने पाठकों से अनौपचारिक संवाद किया, पुस्तक पर हस्ताक्षर किए और पुस्तक के मूल विचारों पर चर्चा की।

लिखने का शौक

उन्होंने कहा कि मुझे लिखने का शौक पहले से रहा है। 2016 में जब में चीफ सेक्रेटरी के पद से सेवानिवृत्त हुआ तो मैंने अपने अनुभव के आधार पर लिखा कि किस तरह की नीतियां बनानी चाहिए जिसका लाभ वह लोगों को मिल सके और लोगों को खुशी आए। हम लोग कभी कभी केवल ग्रोथ रेट देखते हैं, आंकड़ा देखते हैं। वह भी अच्छी चीज है, जीडीपी होनी चाहिए। लेकिन इससे लोगों में खुशहाली नहीं होगी। खुशहाली तभी होगी जब आप हर एक को समान अवसर देंगे, गुणवत्ता परक शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, सुरक्षा, रोजगार देंगे।

अर्थव्यवस्था और खुशहाली

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन विश्व खुशहाली सूचकांक में उसकी रैंकिंग काफी पीछे है। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय जैसे कई सामाजिक संकेतकों में भी अभी सुधार की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए अब समय आ गया है कि विकास के मूल्यांकन में जीडीपी के साथ-साथ मानवीय विकास और खुशहाली से जुड़े संकेतकों को भी समान महत्व दिया जाए।

नीति निर्माण के सुझाव

उन्होंने बताया कि पुस्तक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में नीति निर्माण के लिए व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं।

पाठकों के साथ संवाद

कार्यक्रम के दौरान आलोक रंजन ने पाठकों के साथ संवाद किया, उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर दिया और पुस्तकों पर हस्ताक्षर भी किए। उन्होंने बताया कि उनकी अगली पुस्तक नेतृत्व पर आधारित है, जिसमें 38 वर्षों के प्रशासनिक अनुभवों के आधार पर प्रभावी नेतृत्व के गुणों और व्यवहारिक पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है। इसमें जिला मजिस्ट्रेट, प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल के दौरान मिले अनुभवों को समाहित किया गया है।

पुस्तक की प्रासंगिकता

कार्यक्रम में उपस्थित पाठकों ने पुस्तक के विषय को वर्तमान समय के लिए अत्यंत प्रासंगिक बताया। विशेष रूप से भारत की तीव्र आर्थिक प्रगति के दौर में यह विचार महत्वपूर्ण है कि विकास का अंतिम उद्देश्य केवल वृद्धि नहीं, बल्कि नागरिकों का बेहतर जीवन, संतुलन, अवसर, गरिमा और खुशहाली होना चाहिए।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

आलोक रंजन ने अपनी पुस्तक में किस विषय पर बातचीत की?
आलोक रंजन ने अपनी पुस्तक 'बियॉन्ड जीडीपी' में जीडीपी की सीमितता और खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक कारकों पर चर्चा की।
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