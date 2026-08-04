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प्रो. केके पांडेय एमेरिटस प्रोफेसर नियुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी के आईएमएस बीएचयू के पूर्व आयुर्वेद संकाय प्रमुख प्रो. केके पांडेय को उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कैंसर रोगियों के लिए आयुर्वेद एवं पंचगव्य चिकित्सा पर व्याख्यान दिया।

प्रो. केके पांडेय एमेरिटस प्रोफेसर नियुक्त

वाराणसी। आईएमएस बीएचयू के आयुर्वेद संकाय के संज्ञा हरण विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. केके पांडेय को उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रो. पीजे देशपांडे की स्मृति में वहां पर आयोजित एकदिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रो. केके पांडेय को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने आयुर्वेद एवं पंचगव्य चिकित्सा के द्वारा कैंसर रोगियों की सफल उपशामी चिकित्सा पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया था।

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