हरियाणा चुनाव: इस्तीफे के बाद अशोक तंवर बोले- राहुल के लोगों के खिलाफ साजिश

हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद तंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बात करते हुए तंवर ने कहा कि राहुल गांधी के लोगों के खिलाफ साजिश हो रही है। तंवर ने कहा कि मैं हरियाणा को अच्छे से जानता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने आज की कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। क्योंकि राहुल के लोगों के खिलाफ साजिश हो रही है।

मीडिया से बात करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि वे लोग जो सिस्टम में अच्छी तरह से स्थापित हैं, जिस तरह से वे लोगों का शोषण करते हैं, वे एसी कमरों में बैठते हैं, विदेश यात्राओं के लिए जाते हैं और 5 साल तक पैसा कमाते हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले वे दिखाई देते हैं, जैसे कि वे देवता हैं, लेकिन उनके कार्य देवी देवता वाले नहीं हैं बल्कि राक्षसी हैं।

बता दें कि तंवर ने ट्वीट करते हुए कहा था कि “पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का कारण सभी कांग्रेसजनों और जनता को मालूम है।”तंवर ने गुरुवार को हरियाणा में टिकट बंटवारे में अपने समर्थकों की अनदेखी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विधानसभा चुनाव के लिए बनी विभिन्न समितियों से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि कहा था कि वह पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते रहेंगे। वह चुनाव के लिए बनी प्रदेश चुनाव समिति सहित कई समितियों में शामिल थे।

Ashok Tanwar: The people who are well established in system, the way they exploit people,they sit in AC rooms, go for foreign trips&earn money for 5 years. But right before polls they appear, as if they are Gods&Goddesses lekin karam devi-devta wale nahi hain, karam rakshasi hain https://t.co/2BQ2F5nQGR