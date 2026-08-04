पूर्व राज्यपाल डॉ. डी. वाई. पाटिल का निधन

बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल डा. डी.वाई. पाटिल का मंगलवार को कोल्हापुर में निधन हो गया। वे 90 साल के थे। शिक्षा और समाज सेवा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1991 में 'पद्म श्री' से सम्मानित किया गया था। पाटिल ने कई शिक्षण और खेल संस्थान स्थापित किए।

बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल डा. डी.वाई. पाटिल का मंगलवार को पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 90 साल के थे। परिवार के सूत्रों ने बताया कि पाटिल का मंगलवार सुबह कोल्हापुर स्थित उनके घर पर निधन हो गया। परिवार में उनके बेटे पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता सतेज पाटिल, संजय पाटिल, अजिंक्य पाटिल और बेटी नंदिता पालशेतकर (जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं) हैं। 22 अक्तूबर 1935 को कोल्हापुर जिले के अंबाप गांव में किसान परिवार में जन्मे पाटिल ने नवी मुंबई में पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया था। शिक्षा और समाज सेवा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1991 में प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ‘पद्म श्री’ से सम्मानित किया गया था。

शिक्षा दीक्षा डॉ. डी. वाई. पाटिल ने कई शिक्षण और खेल संस्थान शुरू किया। नवी मुंबई में डी. वाई. पाटिल स्टेडियम भी है जहां कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुए हैं। पाटिल द्वारा 1983 में शुरू किया गया डी. वाई. पाटिल ग्रुप नवी मुंबई, पुणे और कोल्हापुर में 160 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्रमुख खेल व मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन करता है। उनके द्वारा शुरू की गई डी. वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी में चिकित्सा, इंजीनियरिंग समेत कई विषयों के कोर्स कराए जाते हैं।

राजनीतिक सफर डॉ. पाटिल ने राजाराम कॉलेज, कोल्हापुर से ग्रेज्युएशन की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद शिवाजी विश्वविद्यालय से फर्स्ट डिवीजन के साथ लॉ की डिग्री हासिल की।

पाटिल 1957 से 1962 तक कोल्हापुर के मेयर रहे और 1967 व 1972 में पन्हाला निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। पाटिल त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे। इसके बाद 2013-2014 में बिहार के राज्यपाल भी रहे। इसके अलावा उन्हें 2014 में कुछ समय के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था。

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पूर्व राज्यपाल, जाने-माने शिक्षाविद और समाजसेवी डॉ. डी. वाई. पाटिल जी के निधन की खबर बेहद दुखद है। शिक्षा और जनसेवा के क्षेत्रों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मैं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों, शुभचिंतकों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

डॉ. डी. वाई. पाटिल के निधन से महाराष्ट्र और पूरे देश ने एक दूरदर्शी शिक्षाविद, जन-हितैषी नेता को खो दिया है। डॉ. पाटिल का पूरा जीवन जन-सेवा के उच्चतम मूल्यों का प्रतीक था। जमीनी स्तर पर जन-प्रतिनिधि के तौर पर शुरू हुआ उनका सफर राज्यपाल के संवैधानिक पद के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा।

मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, कांग्रेस

शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और समाज सेवा के क्षेत्रों में उन्होंने जो बेमिसाल काम किए, वे पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। उनके जाने से महाराष्ट्र ने एक दूरदर्शी और समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व को खो दिया है।

शरद पवार, एनसीपी (एसपी)

डा. डी. वाई. पाटिल ने आम और वंचित छात्रों तक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा पहुंचाकर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए। शैक्षिक और चिकित्सा संस्थानों का एक बड़ा नेटवर्क बनाने के अलावा, उन्होंने नवी मुंबई में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया।

देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र