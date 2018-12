पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा- नोटबंदी के बाद से चुनावों में जब्त हो रहे पैसों में हुआ इजाफा

पिछले हफ्ते मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) के पद से रिटायर हुए ओपी रावत (OP Rawat) ने कहा कि नोटबंदी के बाद यह समाझा गया कि इससे चुनावों में पैसों का गलत इस्तेमाल में कमी आएगी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, रावत ने कहा कि पिछले चुनावों की तुलना में नोटबंदी के बाद ज्यादा पैसे जब्त किए गए।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा- “नोटबंदी के बाद, ऐसा समझा गया कि चुनावों में इससे पैसों के गलत इस्तेमाल में कमी आएगी। लेकिन, जब्त किए गए पैसों के आंकड़ों से ऐसा साबित नहीं होता है।”

पांच राज्यों में हो रहे चुनावों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा- “पिछले चुनावों की तुलना में, उन्हीं राज्यों में ज्यादा पैसे जब्त किए गए।”

Former Chief Election Commissioner OP Rawat: After demonestisation it was thought that misuse of money during election will be brought down. But it couldn't be proved on basis of the data of the seizures.Compared to previous elections, there were more seizures in the same states. pic.twitter.com/mJ6RfivOgx