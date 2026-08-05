Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीआरपीएफ के अवकाश प्राप्त डीआईजी का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

साहिबगंज के गुलाबपट्टी परसौनी निवासी 83 वर्षीय प्रमोद नारायण शर्मा, जो कि सीआरपीएफ के अवकाश प्राप्त डीआईजी थे, का निधन नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल में हुआ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पुत्र रविप्रकाश समेत परिवार छोड़ा। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को बनारस घाट पर किया जाएगा।

सीआरपीएफ के अवकाश प्राप्त डीआईजी का निधन

साहेबगंज। नगर परिषद के गुलाबपट्टी परसौनी निवासी सीआरपीएफ के अवकाश प्राप्त डीआईजी 83 वर्षीय प्रमोद नारायण शर्मा का बुधवार की सुबह निधन हो गया। उन्होंने नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल में सुबह 5:15 बजे अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने पीछे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पुत्र रविप्रकाश समेत भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनका बनारस घाट पर गुरुवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर आचार्य डॉ. धर्मेंद्र मिश्रा, टुन्ना सिंह, अरुण कुमार, वार्ड पार्षद आकाश कुमार अतुल, सुमन कुमार, चंद्रिका सिंह, अनिल सिंह, बुबुन सिंह, गुड्डू कुमार ने शोक व्यक्त किया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Death Muzaffarpur News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।