एंटीलिया मामले में आठ आरोपियों पर आरोप तय
एक विशेष एनआईए अदालत ने 2021 के एंटीलिया बम धमकी और मनसुख हिरेन हत्या मामले में सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा और अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए। उन्हें हत्या और यूएपीए के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। मामले में विस्फोटक से भरी एसयूवी और हिरेन की हत्या का जिक्र है।
यहां की एक विशेष एनआईए अदालत ने शनिवार को 2021 के एंटीलिया बम धमकी और मनसुख हिरेन हत्या मामले में पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा और आठ अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए। अब उन पर हत्या के लिए आईपीसी और यूएपीए की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। आरोपियों के खुद को बेगुनाह बताने के बाद एनआईए की विशेष अदालत के जज चकोर बाविस्कर ने आरोप तय किए। दक्षिण मुंबई में 25 फरवरी, 2021 को अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर 'एंटीलिया' के पास विस्फोटक से भरी एक एसयूवी मिली थी। व्यवसायी मनसुख हिरेन, जिन्होंने दावा किया था कि एसयूवी उनके पास से चोरी हो गई थी, 5 मार्च, 2021 को पड़ोसी ठाणे की एक खाड़ी में मृत पाए गए थे।कुछ
दिनों बाद इस मामले में वाजे को गिरफ्तार किया गया। एनआईए के अनुसार, वह अंबानी के घर के पास एसयूवी खड़ी करने में शामिल था, और इसका मकसद अमीर लोगों में दहशत फैलाना और एक बड़े राजनीतिक नेता द्वारा कथित तौर पर तय किए गए 100 करोड़ रुपये के मासिक टारगेट को पूरा करने के लिए पैसे वसूलना था। एजेंसी ने कहा कि पूर्व ‘एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ पुलिस अधिकारी ‘सुपर कॉप’ के तौर पर अपनी ‘खोई हुई शान’ भी वापस पाना चाहता था। एनआईए ने आगे दावा किया कि इसके बाद वाजे ने हिरेन को खत्म करने की साजिश रची क्योंकि उसने विस्फोटकों का दोष लेने से इनकार कर दिया था और उसे एक ‘कमजोर कड़ी’ माना जा रहा था जो साजिश का खुलासा कर सकता था।
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