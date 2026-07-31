कांवड़ियों की सेवा में जुटे डॉ. निशंक, भंडारे में परोसा भोजन, कंधे पर उठाई कांवड़
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की सेवा की। उन्होंने भंडारे में भोजन परोसा और शिवभक्तों का उत्साह बढ़ाया। डॉ. निशंक ने कहा कि कांवड़ यात्रा सेवा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। कांवड़ियों ने यात्रा सेवाओं पर संतोष व्यक्त किया।
कांवड़ मेले के दौरान शुक्रवार को ज्वालापुर स्थित जटवाड़ा पुल पर आयोजित सेवा शिविर में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' कांवड़ियों की सेवा करते नजर आए। उन्होंने भंडारे में श्रद्धालुओं को अपने हाथों से भोजन परोसा और बाद में कंधे पर कांवड़ उठाकर शिवभक्तों का उत्साह भी बढ़ाया। कांवड़ सेवा दल की ओर से आयोजित भंडारे में सुबह से ही बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे थे। डॉ. निशंक के शिविर में पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के कतार में बैठे कांवड़ियों को पूड़ी, सब्जी और प्रसाद वितरित किया तथा उनसे यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली।
इस दौरान कांवड़ियों ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और विश्राम स्थलों की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। इसके बाद डॉ. निशंक ने गंगाजल से भरी कांवड़ अपने कंधे पर उठाई, जिसे देखकर शिवभक्तों ने 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष लगाए।डॉ. निशंक ने कहा कि कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पहचान सेवा और श्रद्धा से है तथा कांवड़ मेले में आने वाला प्रत्येक शिवभक्त राज्य का अतिथि है। उन्होंने कहा कि सभी का प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक श्रद्धालु सुरक्षित और सम्मानपूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंचे। कांवड़ सेवा दल के पदाधिकारियों संदीप शर्मा, नितिन चौहान और सोम चौहान ने डॉ. निशंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सेवा कार्य से श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा है और समाज को भी सेवा का सकारात्मक संदेश मिला।
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