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छात्रों की मांगों पर त्वरित कदम उठाए सरकार : रघुवर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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छात्रों के समर्थन में मुख्यमंत्री को लिखा खुला पत्र, केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर आंदोलनरत छात्रों से सीधी बातचीत की और

छात्रों की मांगों पर त्वरित कदम उठाए सरकार : रघुवर

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में जेपीएससी व जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुला पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा कि कई दिनों से आंदोलनरत छात्रों की दुर्दशा देखकर व्यथित मन से वह पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि वह छात्रों का दुख दर्द भली-भांति समझते हैं। झारखंड के छात्र कॉलेज और कक्षाओं को छोड़कर यूं ही सड़कों पर नहीं उतरे हैं, बल्कि विगत पांच-छह वर्षों से जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षाओं में घोर अनियमितता बरती जा रही है और जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। अपना भविष्य अंधकारमय देख आदिवासी, मूलवासी झारखंडी छात्र आज आंदोलन करने पर विवश हैं।

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रघुवर दास ने कहा कि केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर आंदोलनरत छात्रों से सीधी बातचीत की और उनकी मांगों के अनुरूप त्वरित कदम उठाए। न सिर्फ सीबीआई जांच के आदेश दिए, बल्कि कई ऐसे प्रावधान भी बनाए गए, ताकि भविष्य में कोई अनियमितता बरतने की हिमाकत नहीं कर सके। फिर आप जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने से क्यों कतरा रहे हैं?रघुवर दास ने लिखा कि मुख्यमंत्री छात्रों का आंदोलन समाप्त कराने के लिए गंभीर और सार्थक पहल करें। उनके प्रतिनिधियों से सरकार बातचीत कर उनकी मांगों पर त्वरित और उचित कदम उठाएं। छात्रों को भरोसा दिलाएं कि झारखंड में उनका भविष्य पूर्णतः सुरक्षित है। गड़बड़ियों की जांच सीआईडी की जगह सीबीआई से हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। साथ ही ऐसे प्रावधान भी किए जाएं कि भविष्य में किसी तरह की अनियमितता न हो सके। रघुवर ने आगे लिखा कि ऐसा नहीं किया गया तो संभव है छात्रों का यह आंदोलन जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो जाए, जिसका खामियाजा झारखंड की शांतिप्रिय जनता के साथ सरकार को भी भुगतना पड़े।

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