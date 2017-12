उपचुनाव: अंतिम सांस लेने से पहले कुछ यूं दिखीं अस्पताल में जयललिता, देखें वीडियो

आरके नगर उपचुनाव से ठीक एक दिन पहले तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता का एक कथित वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जयललिता चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती दिखाई दे रही हैं।

पूर्व सीएम जयललिता के इस वीडियो को शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरण के समर्थक पी वेत्रिवेल ने जारी किया है। वीडियो की मानें तो जयललिता अस्पताल के बिस्तर पर बैठी हुई हैं। साथ ही वे प्लास्टिक गिलास से कुछ पीती हुई नजर आ रही हैं। यह वीडियो 20 सेकेंड का है।

A Twenty seconds video of #Jayalalitha while in treatment in #Apollodays pic.twitter.com/XNcu6vjHGv