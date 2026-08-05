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सीएम खत्म कराएं भर्ती परीक्षाओं के खिलाफ छात्र आंदोलन : रघुवर दास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की है कि रांची में परीक्षा घोटाले के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को समाप्त करें। दास ने कहा कि आंदोलन अधिक विकराल न हो जाए और छात्रों को बरसात में टेंट लगाने की अनुमति देने की आवश्यकता है। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की है।

सीएम खत्म कराएं भर्ती परीक्षाओं के खिलाफ छात्र आंदोलन : रघुवर दास

जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रांची में परीक्षा घोटाला के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को समाप्त कराने की अपील की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को छात्र नेताओं से बात करने के लिए कहा। उनका कहना है कि कहीं ऐसा न हो कि आंदोलन इतना विकराल हो जाए कि उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन को मंगलवार को ई-मेल से भेजे गये पत्र में इस आशय के सुझाव दिए हैं।

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परीक्षा घोटाले की जांच की मांग

दास ने मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने मामले की जांच सीआईडी के बजाय सीबीआई से कराने और छात्रों के मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। उनका आरोप है कि आंदोलनकारी छात्रों को बरसात में टेंट लगाने की अनुमति नहीं देना अमानवीय है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने आशंका जताई कि चूंकि यह मामला कई वर्षों से चल रहा था, इसलिए सीएमओ की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्व सीएम ने कहा कि हेमंत सोरेन छात्रों की पीड़ा को समझें और आंदोलन को समाप्त करने की पहल करें। कहीं ऐसा न हो कि यह आंदोलन आगे विकराल रूप धारण कर ले और सरकार को पछताना पड़े। भाजपा नेता ने सरकार और खासतौर से रांची जिला प्रशासन से अपील की है कि वह छात्रों को वहां पर टेंट लगाने की अनुमति दे, ताकि छात्रों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। रघुवर दास ने कहा कि जेपीएससी 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं परीक्षा में घोटाले से बड़ा घोटाला जेएसएससी का सीजीएल घोटाला है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में 1,33,000 नियुक्तियां हुईं और किसी भी नियुक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि उन्होंने एक निष्पक्ष एजेंसी का चयन किया था, जिसने पूरी जिम्मेदारी से काम किया। हालांकि वे एजेंसी की निगरानी भी करवाते रहे, जिससे ऐसा संभव हो सका।

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बांकीपुर उपचुनाव पर पार्टी की जिम्मेदारी

बांकीपुर के परिणाम पर पार्टी को विचार करना चाहिए

बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी को निश्चित रूप से चिंतन मनन करना चाहिए कि कहां पर चूक हुई है। उन्होंने जेएफसी बंद करने के टाटा स्टील के निर्णय पर कहा कि वे प्रबंधन से बात करेंगे और अपील करेंगे कि यह आगे भी चलता रहे। हालांकि वे यह भी जानना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में इसे बंद किया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रघुवर दास ने मुख्यमंत्री को क्या पत्र लिखा है?
रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रांची में परीक्षा घोटाला के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को समाप्त कराने की अपील की है।
ये भी पढ़ें:रघुवर दास ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को समाप्त कराने की पहल करें
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