बसपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी ने समर्थकों सहित थामा कांग्रेस का हाथ
जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक में मौजूद कांग्रेसी जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त मासिक बैठक का आयोजन मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय
हाथरस, संवाददाता। जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त मासिक बैठक का आयोजन मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय पर हुआ। इस दौरान बसपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी राय साहब ने अपने 50 समर्थकों के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया।बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष विवेक उपाध्याय ने की। संचालन जिला कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश चन्द्र ने किया। बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ गठन, सदस्यता अभियान, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों तथा जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान संगठन विस्तार को बड़ी मजबूती मिली। बसपा के पूर्व प्रत्याशी राय साहब ने अपने करीब 50 समर्थकों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।
उन्होंने कहा कि वह वर्ष 1993 में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे तथा डी.एस.-4 के प्रत्याशी के रूप में सिकंदराराऊ विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। हाल ही में वह आजाद समाज पार्टी में लोकसभा प्रभारी के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। राय साहब ने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जनहित, सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा एवं देश को जोड़ने की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें