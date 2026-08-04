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बसपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी ने समर्थकों सहित थामा कांग्रेस का हाथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक में मौजूद कांग्रेसी जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त मासिक बैठक का आयोजन मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय

बसपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी ने समर्थकों सहित थामा कांग्रेस का हाथ

हाथरस, संवाददाता। जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त मासिक बैठक का आयोजन मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय पर हुआ। इस दौरान बसपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी राय साहब ने अपने 50 समर्थकों के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया।बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष विवेक उपाध्याय ने की। संचालन जिला कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश चन्द्र ने किया। बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ गठन, सदस्यता अभियान, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों तथा जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान संगठन विस्तार को बड़ी मजबूती मिली। बसपा के पूर्व प्रत्याशी राय साहब ने अपने करीब 50 समर्थकों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।

उन्होंने कहा कि वह वर्ष 1993 में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे तथा डी.एस.-4 के प्रत्याशी के रूप में सिकंदराराऊ विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। हाल ही में वह आजाद समाज पार्टी में लोकसभा प्रभारी के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। राय साहब ने कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जनहित, सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा एवं देश को जोड़ने की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं।

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