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बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल का निधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के पूर्व राज्यपाल पद्मश्री डॉ. डीवाई पाटिल का निधन 90 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। उन्होंने 2013 से 2014 तक बिहार में राज्यपाल के रूप में कार्य किया और शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल का निधन

बिहार के पूर्व राज्यपाल पद्मश्री डॉ. डीवाई पाटिल का निधन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उनके निवास पर मंगलवार को हो गया। बिहार में राज्यपाल के रूप में उन्होंने 22 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 तक अपनी सेवाएं दी थीं। वह 90 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व राज्यपाल के निधन पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दूरदर्शी शिक्षाविद्, समाजसेवी एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल के रूप में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवा के क्षेत्र में अमिट योगदान दिया। उनका प्रेरणादायी जीवन सदैव स्मरणीय रहेगा। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों एवं उनके असंख्य शुभचिंतकों को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।डॉ.

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पाटिल बिहार के अलावा त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे थे। उनके नेतृत्व में देशभर में 182 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों, सात विश्वविद्यालयों और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विशाल नेटवर्क की स्थापना हुई। उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर, पुणे और मुंबई सहित देश के विभिन्न हिस्सों तथा विदेशों में विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि महाविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के लाइन बाजार स्थित डॉ. डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज परिसर में किया जाएगा।

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