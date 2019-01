पूर्व बैंकर और आम आदमी पार्टी की नेता मीरा सान्याल का निधन

बैंकर से नेता बनीं मीरा सान्याल का शुक्रवार को बीमारी के चलते निधन हो गया। 57 साल की सान्याल ने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के देश के मुख्य कार्यकारी का पद छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़ी थीं।

आप नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट में उनकी मृत्यु की पुष्टि करते हुए कहा कि देश ने एक तेज आर्थिक मस्तिष्क और एक कोमल आत्मा को खो दिया है।

I am deeply saddened to hear about

the passing away of Meera Sanyal.

The country has lost a sharp economic brain and a gentle soul. May she rest in peace!



You will forever remain in our hearts.