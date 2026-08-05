Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नौसेना अकादमी में प्राचार्य बनने पर दी मुबारकबाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व सीनियर हाल गुलजार अहमद ने रियर एडमिरल एसएम उरूज अथर को केरल के भारतीय नौसेना अकादमी के प्रिंसिपल बनने पर बधाई दी। उरूज ने 1991 में एएमयू से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और 1992 में नौसेना में शामिल हुए। यह एएमयू के छात्रों के लिए गर्व का विषय है।

नौसेना अकादमी में प्राचार्य बनने पर दी मुबारकबाद

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व सीनियर हाल एनआरएससी गुलजार अहमद ने रियर एडमिरल एसएम उरूज अथर को केरल स्थित भारतीय नौसेना अकादमी के प्रिंसिपल का पदभार ग्रहण करने पर एएमयू ओल्ड वाइस की तरफ से मुबारकबाद दी। पूर्व सीनियर हाल गुलजार अहमद ने बताया की उरूज अथर ने 1991 में जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर 1992 में नौसेना को ज्वाइन किया था। वह मौसम विज्ञान के विशेषज्ञ है। इस उपलब्धि से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों को बड़ी खुशी हुई है कि हमारे यहां के एक पूर्व छात्र को देश की नौसेना अकादमी की जिम्मेदारी का काम सौंपा गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
AMU Aligarh News Aligarh Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।