नौसेना अकादमी में प्राचार्य बनने पर दी मुबारकबाद
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व सीनियर हाल गुलजार अहमद ने रियर एडमिरल एसएम उरूज अथर को केरल के भारतीय नौसेना अकादमी के प्रिंसिपल बनने पर बधाई दी। उरूज ने 1991 में एएमयू से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और 1992 में नौसेना में शामिल हुए। यह एएमयू के छात्रों के लिए गर्व का विषय है।
अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व सीनियर हाल एनआरएससी गुलजार अहमद ने रियर एडमिरल एसएम उरूज अथर को केरल स्थित भारतीय नौसेना अकादमी के प्रिंसिपल का पदभार ग्रहण करने पर एएमयू ओल्ड वाइस की तरफ से मुबारकबाद दी। पूर्व सीनियर हाल गुलजार अहमद ने बताया की उरूज अथर ने 1991 में जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर 1992 में नौसेना को ज्वाइन किया था। वह मौसम विज्ञान के विशेषज्ञ है। इस उपलब्धि से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों को बड़ी खुशी हुई है कि हमारे यहां के एक पूर्व छात्र को देश की नौसेना अकादमी की जिम्मेदारी का काम सौंपा गया है।
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