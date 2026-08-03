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सीजीएल मामले में फिर हाईकोर्ट जाने की तैयारी

By Akhilesh Singh
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा से जुड़े विवाद पर पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने आंदोलनरत अभ्यर्थियों के नाम संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जाएगी। साथ ही, उन्होंने अभ्यर्थियों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचने की अपील की है।

सीजीएल मामले में फिर हाईकोर्ट जाने की तैयारी

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा से जुड़े विवाद को लेकर राज्य के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने आंदोलनरत अभ्यर्थियों के नाम संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सीजीएल का मामला उनकी प्राथमिकता में है और छह महीने की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों के आग्रह पर वह दोबारा हाईकोर्ट का रुख करेंगे। इस बार अदालत से मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जाएगी। उन्होंने आंदोलनरत अभ्यर्थियों से अधिक से अधिक संख्या में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचने की अपील भी की है। अजीत कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार, जेएसएससी और सीआईडी की ओर से इस मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्य अदालत के सामने नहीं रखे गए। उन्होंने कहा कि प्रकाश कुमार के मामले में सरकार और जेएसएसी की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया था कि बड़े स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ और अभ्यर्थी पिछले वर्षों के प्रश्नों के आधार पर केवल अनुमान लगा रहे थे। पूर्व महाधिवक्ता ने दावा किया कि जांच के दौरान ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि कुछ अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र देखे बिना ही 120 प्रश्नों के 120 उत्तर याद कराए गए थे। उनके मुताबिक, यह सामान्य परीक्षा की तैयारी का मामला नहीं, बल्कि गंभीर अनियमितता की ओर इशारा करता है।

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छह माह में जांच पूरी करने का था निर्देश

अजीत कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए 10 नामजद अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाई थी। साथ ही सीआईडी और एसआईटी को छह महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। अदालत ने नियुक्तियों को भी जांच के अंतिम परिणाम के अधीन रखा था। उन्होंने कहा कि छह महीने की अवधि अब पूरी होने वाली है, लेकिन जांच अब तक पूरी नहीं हुई है।

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दूसरे मामले पर भी उठाए सवाल

पूर्व महाधिवक्ता ने आरोप लगाया कि मूल मामले को कमजोर करने और उससे जुड़े साक्ष्यों को प्रभावित करने के उद्देश्य से एक दूसरा मामला दर्ज किया गया। इसमें अभ्यर्थियों पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने इसे सरकार का विरोधाभासी कदम बताया।

प्रश्न और उत्तर

अजीत कुमार ने क्या कहा है?
अजीत कुमार ने कहा है कि सीजीएल का मामला उनकी प्राथमिकता में है और जांच सीबीआई से कराने की मांग करेंगे।
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Akhilesh Singh

लेखक के बारे में

Akhilesh Singh

शॉट बॉयो: अखिलेश सिंह बीते 19 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में झारखंड स्टेट ब्यूरो में बतौर विशेष संवाददाता केंद्रीय एजेंसियों- ईडी, सीबीआई, एनआईए के साथ-साथ राज्य में अपराध की खबरों को कवर कर रहे हैं। क्राइम एंड इंवेस्टिगेशन जर्नलिज्म में विशेषज्ञता हासिल करने के साथ राजनीतिक गतिविधियों पर भी इनकी पैनी नजर रहती है।

परिचए एवं अनुभव: अखिलेश सिंह झारखंड की पत्रकारिता के चर्चित चेहरों में शुमार किए जाते हैं। टीवी मीडिया से साल 2007 में करियर की शुरुआत करने के बाद 2011 में हिन्दुस्तान में अपराध संवाददाता के तौर पर काम शुरू किया। इस दौरान राज्य के चर्चित राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग केस, संजीवनी बिल्डकॉन घोटाला, कोल स्कैम जैसे चर्चित केस कवर किए। राजनीतिक घटनाक्रमों को प्रभावित करने वाले रांची के जमीन घोटाले समेत अन्य चर्चित कांडों में एजेंसियों से ब्रेकिंग व एक्सक्लूसिव खबरें लगातार दीं, जो काफी प्रभावी व चर्चित रहीं।

करियर का सफर: अखिलेश सिंह ने 2007 में करियर की शुरुआत झारखंड के एक स्थानीय टीवी चैनल से की। बाद में राष्ट्रीय चैनल सीएनईबी के लिए झारखंड स्टेट को कवर किया। इसके बाद 2010 में आईनेक्स्ट अखबार से प्रिंट मीडिया में कदम रखा। नवंबर 2011 में हिन्दुस्तान में बतौर संवाददाता जुड़े। इसके बाद 14 सालों के सफर में अपराध की खबरों पर बारिक नजर रखते हुए विशेष संवाददाता तक का सफर तय किया।

शैक्षणिक पृष्टभूमि: रांची यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई करने और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक होने के कारण अखिलेश सिंह की रुचि राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में भी रही। ऐसे में अपराध की रिपोर्टिंग के साथ-साथ हिन्दुस्तान के लिए राजनीतिक बीट पर भी खबरें करते हैं। अपराध व राजनीति की रिपोर्टिंग का कोलाज इन्हे अनूठा बनाता है।

विजन: अखिलेश की रुचि इंवेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म में है। घपले - घोटालों को उगाजर करने के साथ ही यह सच के प्रति आग्रही हैं। खबरों को बिना लाग-लपेट उन्हें असल स्वरूप में कवर करते हैं, ताकि पाठक तक खबरों के तथ्यों की सटीक जानकारी पहुंचे।

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