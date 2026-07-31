महिला शिक्षक संघ की हीराकली अध्यक्ष, जसोदा महामंत्री बनी
पीलीभीत में महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष डॉ. अनीता तिवारी ने कनपरा गांव में बिलसंडा ब्लॉक की इकाई का गठन किया। हीराकली को अध्यक्ष और जसोदा देवी को महामंत्री नियुक्त किया गया। संघ ने महिला शिक्षिकाओं की भूमिका को मजबूत करने और शिक्षा में बदलाव लाने का संकल्प लिया।
पीलीभीत। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष डॉ. अनीता तिवारी ने गांव कनपरा में बिलसंडा ब्लॉक की इकाई का गठन किया, जिसमें पूर्व ब्लाक अध्यक्ष हीराकली को अध्यक्ष और जसोदा देवी को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। महिला शिक्षिकाओं ने अपने पदाधिकारियों के प्रति विश्वास जताया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने हीराकली ने कहा कि महिला शिक्षक संघ ने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने और समाज में बदलाव लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पिछले पांच वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुलोचना मौर्य के नेतृत्व में संघ ने कई अहम मोर्चों पर काम किया है। आगे भी शिक्षिका हित में काम किए जाएंगे।
महिला शिक्षक संघ भीड़ का हिस्सा नहीं है। इस मौके पर मीडिया प्रभारी डॉ.श्रुतिकीर्ति यादव, निशात कौसर समेत पदाधिकारी मौजूद रही।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें