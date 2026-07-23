जूना अखाड़े ने किया वाल्मीकि अखाड़े का गठन

कृष्णा शाह विद्यार्थी नंद गिरी को जगतगुरु की उपाधि क किया गया। आयोजित कार्यक्रम में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने

सनातन धर्म के उत्थान और समाज के सभी वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल करते हुए श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े ने वाल्मीकि अखाड़े के गठन की घोषणा की। इस अवसर पर दिल्ली स्थित वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर कृष्णा शाह विद्यार्थी नंद गिरी महाराज को वाल्मीकि अखाड़े का जगतगुरु की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। गुरुवार को हरिहर आश्रम, कनखल और माया देवी मंदिर में आयोजित धार्मिक समारोह में अखाड़े की परंपराओं के अनुसार उनका अभिषेक किया गया। आयोजित कार्यक्रम में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने वैदिक अनुष्ठान के साथ कृष्णा शाह विद्यार्थी नंद गिरी महाराज का अभिषेक किया और उन्हें जगतगुरु बनाए जाने की घोषणा की।

उन्होंने विश्वास जताया कि वह समाज के सभी वर्गों को जोड़ते हुए सनातन धर्म की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए कार्य करेंगे। इसके बाद माया देवी मंदिर में आयोजित समारोह में अधिष्ठात्री देवी माया के पूजन के उपरांत जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक श्रीमहंत हरि गिरि महाराज, वरिष्ठ अध्यक्ष श्रीमहंत प्रेम गिरि महाराज तथा आवाहन अखाड़े की श्रीमहंत विभा गिरी महाराज ने चादर ओढ़ाकर कृष्णा शाह विद्यार्थी नंद गिरी महाराज का जगतगुरु पद पर अभिषेक किया। श्रीमहंत हरि गिरि महाराज ने कहा कि जूना अखाड़ा सदैव समाज के सभी वर्गों का सम्मान करता आया है और सनातन धर्म की रक्षा एवं उसके विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि अखाड़े का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है, ताकि समाज के सभी वर्ग सनातन धर्म की मुख्यधारा से जुड़कर उसे और अधिक सशक्त बना सकें। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आगामी कुंभ पर्व में वाल्मीकि अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान में शामिल होगा तथा अन्य महामंडलेश्वरों की तरह उसे भी रथ, छत्र और सिंहासन की परंपरागत सम्मान व्यवस्था प्रदान की जाएगी।