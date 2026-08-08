मुंगेर: शिशु भारती का हुआ गठन
धरहरा पंचायत के क्रोनी लिंग्विस्ट स्कूल में शनिवार को शिशु भारती का गठन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बेबी कुमारी ने की। बच्चों को विभिन्न उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सर्वसम्मति से धीरज और अभिराज को सेनापति और सिद्धार्थ को प्रधानमंत्री चुना गया। अन्य मंत्रियों का भी चयन किया गया।
धरहरा मुंगेर से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट धरहरा पंचायत स्थित क्रोनी लिंग्विस्ट स्कूल में शनिवार को शिशु भारती का गठन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शिशु भारती प्रमुख बेबी कुमारी ने की। उन्होंने बच्चों को शिशु भारती में विभिन्न उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वसम्मति से धीरज और अभिराज को सेनापति चुना गया। वहीं सिद्धार्थ को प्रधानमंत्री और अनु प्रिया को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। ऋषभ को स्वास्थ्य मंत्री तथा परिधि को उप स्वास्थ्य मंत्री, वंश बाबू को शिक्षा मंत्री तथा ऋतिक को उप शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इसी प्रकार हर्षिता को स्वच्छता मंत्री और नव यादव को उप स्वच्छता मंत्री, प्रत्यूष को खेलकूद मंत्री तथा गर्वित कुमार को उप खेलकूद मंत्री चुना गया।
हर्षिता, परिधि और अंशिका को वंदना प्रमुख का दायित्व सौंपा गया। प्राचार्य मधु कुमारी ने चयनित सभी भैया-बहनों को उनके कार्य एवं दायित्वों का बोध कराते हुए शुभकामनाएं दीं। मौके पर सामर्थ्य बाबू, शिक्षिका कंचन कुमारी, पल्लवी, कोमल, सोनम सहित विद्यालय के सभी बच्चे मौजूद थे।
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