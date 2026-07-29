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विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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सुनिल कुमार अध्यक्ष और रीना देवी उपाध्यक्ष चुनी गईं उत्क्रमित उच्च विद्यालय होसिर में बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। बैठक की

विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया

गिद्दी, निज प्रतिनिधि। उत्क्रमित उच्च विद्यालय होसिर में बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पंसस गणेश महतो ने की। इसके बाद विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक के बीच से 15 सदस्य और 5 पदेन सदस्य कुल 20 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जिसमें सुनिल कुमार महतो अध्यक्ष, रीना देवी उपाध्यक्ष और चुने गए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश सिंह, अन्य शिक्षक और अभिभावक उपस्थित थे।

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